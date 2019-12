Infrastrutture: Rixi (Lega), su Gronda ancora promesse

- Il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi afferma:"ancora promesse sulla Gronda e nulla di concreto da parte del governo giallo fucsia sulle infrastrutture della Liguria. In cento giorni di mandato - sottolinea in una nota -, la ministra De Micheli si è limitata a confermare, oggi a Genova, solo quanto il suo predecessore Toninelli gli ha lasciato sulla scrivania, a partire dall'analisi costi-benefici sulla Gronda. La Liguria aspetta ancora la nomina e la definizione delle competenze del commissario del Nodo ferroviario e del Terzo valico, arenata da mesi, i finanziamenti e il commissario sulla Genova-Ventimiglia e sul tunnel della Valfontanabuona. Anche sui pagamenti delle somme urgenze per il maltempo, un semplice 'pagherò'. Speriamo almeno che, tra tante promesse e buone intenzioni, il ministro mantenga gli impegni che ha preso oggi e di vedere presto le ruspe nei cantieri".(Com)