Legge Bilancio: Romeo (Lega), grazie Casellati per correttezza scelta tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo a nome di tutto il gruppo ringrazia in una nota "la presidente Casellati per la sua corretta scelta tecnica. Gli emendamenti sulla canapa sono estranei - spiega - alla manovra ma rientrano in scelte di natura ordinamentale".(Com)