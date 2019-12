Trasporti Lazio: Zingaretti, flotta Cotral si rinnova, azienda sana finanziariamente

- In arrivo 500 autobus che rinnoveranno completamente il parco mezzi Cotral nel corso del prossimo anno. A presentare i nuovi autobus della flotta Cotral, nel piazzale arrivi presso la stazione metro B di Ponte Mammolo a Roma, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri e alla presidente di Cotral, Amalia Colaceci. "Io sono molto contento perché alcuni anni fa non ci credeva nessuno, perché il Cotral era un'azienda veramente in pericolo per i debiti che aveva e per il vecchio parco autobus, ma invece questi sono stati 6 anni di rinascita - ha detto il governatore Zingaretti -. Oggi arrivano nuovi 500 pullman che porteranno a 1000 la flotta messa sulle strade negli ultimi due anni di lavoro, ma soprattutto è sana finanziariamente: per la prima volta nella storia del Cotral, l'azienda compra autobus senza finanziamento della Regione. Questo è un passaggio storico, perché solo 6 anni fa il Cotral aveva circa 350 milioni di euro di debito e ogni anno andava ricapitolizzato. Oggi - ha sottolineato il governatore - cammina con le sue ruote: questo è un bellissimo risultato dell'impegno della Regione Lazio, del management, dei lavoratori, che hanno dato all'Italia un'azienda del trasporto pubblico molto competitiva. Quindi, grazie a loro e complimenti, perché - ha concluso Zingaretti - mentre in altri campi ci sono difficoltà, insieme alla Sanità quello del Trasporto pubblico regionale è un'altra cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi". (Rer)