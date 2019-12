Romania: nuovo ambasciatore Usa a Bucarest presenta lettere credenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro romeno degli Esteri, Bogdan Aurescu, ha ricevuto il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest, Adrian Zuckerman, per la presentazione delle lettere credenziali. Secondo un comunicato del dicastero romeno, Aurescu ha sottolineato che la Romania è un alleato fidato degli Stati Uniti, particolarmente implicato e pro-attivo nella regione del Mar Nero e ha evidenziato la necessità di potenziare la presenza militare americana sul territorio della Romania. Aurescu ha ricordato un obiettivo molto importante per i cittadini romeni: l'accesso della Romania al Programma Visa Waiver. L'ambasciatore Zuckerman ha espresso il suo impegno fermo a contribuire al forte sviluppo del partenariato strategico, sottolineando l'apprezzamento di cui gode la Romania da parte del presidente Donald Trump e dell'intera amministrazione di Washington. Allo stesso tempo, il diplomatico Usa ha sottolineato la notevole trasformazione della Romania nei 30 anni dalla Rivoluzione del 1989, in cui è diventata uno dei più fermi alleati degli Stati Uniti, membro della Nato e dell'Ue, con una democrazia robusta, rispetto per i principi dello stato di diritto e dell'economia di mercato. Zuckerman, di professione avvocato, prende il posto di Hans Klemm, che è stato ambasciatore statunitense in Romania dal settembre del 2015. Nel 2020 ricorreranno 140 anni di relazioni diplomatiche tra la Romania e gli Stati Uniti.(Rob)