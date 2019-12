Energia: Naftogaz smentisce indiscrezioni su accordo preliminare su transito gas Ucraina

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz ha smentito lunedì le indiscrezioni secondo cui Russia e Ucraina avrebbero raggiunto un accordo preliminare sul transito di gas russo dal primo gennaio del 2020. "Le dichiarazioni secondo cui Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo preliminare sul transito del gas non sono vere", ha scritto Naftogaz sul suo profilo Twitter. Era stato tuttavia il direttore esecutivo di Naftogaz, Yuriy Vitrenko, a dichiarare all’agenzia di stampa “Sputnik” il 13 dicembre, a seguito di colloqui con l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, svoltisi a Vienna che era stato raggiunto un accordo in via preliminare il transito del gas dopo la scadenza del contratto prevista alla fine dell'anno. Vitrenko, tuttavia, ha aggiunto che i colloqui sarebbero proseguiti in quanto non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. Mosca e Kiev sono impegnate da mesi a negoziare sull'estensione o la firma di un nuovo contratto per il transito delle forniture di gas attraverso l'Ucraina. I colloqui si svolgono sia sotto l'egida dall'Ue, sia attraverso negoziati diretti a Vienna. (Res)