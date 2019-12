Serbia-Italia: Amendola a Belgrado, sosteniamo adesione di Belgrado all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sostiene l’adesione all’Ue della Serbia. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, oggi in visita a Belgrado. “L’allargamento è una scelta storica da portare avanti”, ha scritto Amendola al termine dell’incontro con Jadranka Joksimovic, ministro per l'Integrazione europea serbo. (Seb)