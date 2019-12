Calcio: sorteggio Champions League, agli ottavi sarà Lione-Juventus

- La Juventus affronterà il Lione negli ottavi di finale di Champions League. La partita d'andata si giocherà in Francia, quella di ritorno a Torino. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. L'Atalanta se la vedrà con il Valencia, per il Napoli c'è il Barcellona. Questo il tabellone completo: Borussia Dortmund-Psg; Real Madrid-Manchester City; Atalanta-Valencia; Atletico Madrid-Liverpool; Chelsea-Bayern Monaco; Lione-Juventus; Tottenham-Lipsia; Napoli-Barcellona. Gli ottavi di finale sono in programma in quattro finestre: andata 18-19 febbraio 2020 e 25-26 febbraio, ritorno 10-11 marzo e 17-18 marzo. (Rpi)