Roma: Romano (Pd), Raggi licenzi Marione per le infamie contro Auschwitz

- "Roma non merita di essere associata alle infamie contro Auschwitz diffuse da Mario Improta, assunto dalla Raggi nel suo staff. il minimo che possa fare per riparare il danno è licenziare oggi stesso ". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea Romano, commentando la vignetta con cui il miltante M5s associava l’Unione europea al campo di sterminio nazista. Alla richiesta del deputato risponde il militante M5s: "Secondo quale curiosa disturbo mentale accostare l’Unione Europea ad un campo di concentramento offenderebbe le vittime di Auschwitz? Vai in Grecia a fare il fenomeno europeista e vediamo se torni".(Rer)