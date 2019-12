Legge Bilancio: sindacati, proclamato stato agitazione per istruzione e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presidio con flash mob davanti al Miur mercoledì 18 dicembre dalle ore 17 alle ore 19. Questa l'iniziativa con cui Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams danno avvio allo stato di agitazione proclamato ufficialmente dalle segreterie unitarie a causa dei troppi nodi che restano ancora irrisolti nel momento in cui la legge di Bilancio 2020 giunge alle battute finali in parlamento. Dopo la riunione degli organismi nazionali al teatro Quirino di Roma, le cinque organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca chiamano ancora alla mobilitazione gruppi dirigenti, quadri e RSU per ribadire con forza gli obiettivi del documento unitario redatto dopo l'evento del 20 novembre. In testa alle rivendicazioni, l'aumento delle risorse per il rinnovo contrattuale, visto che quelle stanziate nella legge di Bilancio consentono, a regime, un incremento delle retribuzioni di poco superiore all'inflazione: meno di 80 euro medi mensili, ben lontano dall'aumento a "tre cifre" promesso a più riprese. (segue) (Com)