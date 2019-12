Consiglio regionale lombardo: Comazzi (FI), voto contrario a illuminazione Pride atto "tecnico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Lombardia, Gianluca Comazzi, in una nota spiega il voto contrario del suo gruppo all'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, che chiedeva di illuminare il Pirellone in occasione del Milano Pride: "Il nostro voto contrario è un atto 'tecnico' queste richieste, così come le concessioni del patrocinio, vengono valutate, come da prassi, dall’Ufficio di presidenza". "Infine - prosegue il capogruppo - dispiace rilevare che il consigliere del M5S Fumagalli abbia definito 'diversi' gli omosessuali; per quanto ci riguarda questi ultimi esprimono semplicemente un orientamento sessuale. Di fronte alle istituzioni i cittadini sono tutti uguali a prescindere dall’etnia, dal credo religioso o dall’orientamento". (com)