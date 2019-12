Imprese: rapporto Greenitaly, Lombardia prima regione per eco-investimenti e contratti green jobs (5)

- "L'opinione pubblica ha raggiunto un livello di consapevolezza rispetto ai problemi ambientali che poco tempo fa erano inimmaginabili. Dalla consapevolezza occorre passare ai fatti. I dati del rapporto evidenziano un settore in crescita, che sta trasformando le criticità in opportunità, e questo è incoraggiante, ma per le condizioni in cui versa il nostro pianeta non è sufficiente. Servono rapidamente politiche sovranazionali e impegni concreti da parte di tutti - ha detto il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti – sul fronte occupazionale, la green economy ha aperto un filone con ampie potenzialità, capace di raccogliere anche la predisposizione delle giovani generazioni. Servono però competenze trasversali come la passione verso certe tematiche, la capacità di lavorare in gruppo, il problem solving e una comunicazione efficace. Promuovere queste soft skills nei giovani è proprio l'obiettivo del progetto GREEN JOBS di Fondazione Cariplo, un percorso di orientamento e di auto imprenditorialità green nelle scuole superiori. Il progetto è attivo dal 2015 e dall'anno scorso è diventato di portata nazionale con il coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all'ACRI. In 5 anni green jobs coinvolto più di 600 classi e di 12.000 studenti in Lombardia. Siamo di fronte ad un contesto che offre opportunità anche alle aziende che hanno compreso il grande valore dell'Economia Circolare: su questo fronte Fondazione Cariplo, con Cariplo Factory e Intesa San Paolo, ha dato vita al Circulary Economy LAB, per sostenere le imprese nuove e ad aiutare quelle esistenti ad adottare modelli incentrati sulla sostenibilità, per contribuire alla creazione di un nuovo sistema in grado di funzionare nel lungo termine". (Rem)