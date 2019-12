Libri: domani a Palazzo Cesaroni di Perugia presentazione di "Porte Aperte"

- Domani pomeriggio alle ore 17.30, presso la sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, il gruppo consiliare regionale Patto civico per l’Umbria, in collaborazione con il movimento di Demos, presenterà il libro di Mario Marazziti "Porte aperte, viaggio nell’Italia che non ha paura". In merito il capogruppo Andrea Fora ha dichiarato: “Con questa iniziativa abbiamo inteso inaugurare una serie di incontri che possano portare elementi di riflessione e di dibattito utili per meglio comprendere fenomeni contemporanei e complessi inquadrandoli da un punto di vista diverso rispetto a quello dominante. C’è un’Italia che non si arrende alla paura, ma opera per far vincere la speranza. Dobbiamo dargli voce perché può aiutare anche noi legislatori regionali ad attuare nuove azioni normative e proporre modelli più efficaci rispetto al passato”. Andrea Fora discuterà del libro insieme all’autore, Valerio De Cesaris (professore di Storia contemporanea all'Università per stranieri di Perugia) e a Colomba Damiani (project manager di Tamat). "Il libro – è spiegato in una nota - racconta dell’esperienza dei corridoi umanitari, promossi dalla Comunità di Sant'Egidio unitamente alla Tavola Valdese e alle Chiese Evangeliche italiane. Un modello di integrazione che dà nuova vita ai migranti e alle nostre comunità. Porte aperte: della comunità, della propria casa, della mente. Le storie raccolte in questo libro iniziano così, da persone che, vincendo la diffidenza, hanno accolto in vario modo persone in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla morte”. (segue) (Ren)