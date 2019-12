Perù: autorità giudiziarie esamineranno nuova richiesta di carcere preventivo per Keiko Fujimori

- Le autorità giudiziarie del Perù valuteranno il prossimo 26 dicembre una nuova richiesta di carcere preventivo per la leader del partito Forza popolare e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. La nuova richiesta della procura arriva a pochi giorni dal rilascio della leader di opposizione, scarcerata lo scorso 29 novembre dopo 13 mesi di reclusione per il presunto coinvolgimento in trame di corruzione dell'impresa edile brasiliana Odebrecht. La Corte ha disposto la sua liberazione con quattro voti a favore e tre contrari. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal presidente dell’organismo, Ernesto Blume, il tribunale ha ritenuto fondato il ricorso per habeas corpus, affermando che il carcere preventivo compromette il diritto alla libertà personale. (segue) (Mec)