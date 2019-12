Perù: autorità giudiziarie esamineranno nuova richiesta di carcere preventivo per Keiko Fujimori (9)

- Nel dossier Odebrecht è finito anche l'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, ritenuto responsabile di aver riciclato circa 100 mila dollari legati agli appalti irregolari per la costruzione della autostrada interoceanica Perù-Brasile e del progetto di irrigazione Olmos. L'illecito sarebbe stato compiuto durante il governo Toledo, quando Kuczynski era ministro dell'Economia. Kuczynski, che ha compiuto 80 anni, è sottoposto a una custodia cautelare di 36 mesi in attesa di processo, ma denuncia diversi problemi di salute. A fine aprile "Ppk" era stato operato d'urgenza per un'insufficienza cardiaca, e quindi relegato ai domiciliari. (segue) (Mec)