Russia-Moldova: presidente Dodon da giovedì in visita a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, effettuerà nel periodo 19-20 dicembre una visita a Mosca dove ha in programma incontri con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e con la leadership della società energetica Gazprom. L'annuncio è stato fatto dallo stesso capo dello Stato alla fine di un incontro di lavoro con il presidente del parlamento moldavo, Zinaida Grecianii e il sindaco della capitale Chisinau, Ion Ceban. Secondo il presidente, a Mosca sono previsti incontri anche con il capo della Chiesa russa, il patriarca Kirill, ma anche con il vice primo ministro, Dmitrj Kozak. "Nello stesso periodo a Mosca si terrà l'incontro informale dei leader della Csi e dell'Unione eurasiatica, dove ho in programma diversi incontri", ha affermato Dodon. Il capo dello Stato ha ribadito che il tema dell'assicurazione delle forniture di gas al paese rimane un tema prioritario nella sua agenda, assicurando che non ci sono rischi che dopo il primo gennaio 2020. "Tutti gli scenari sono discussi e siamo ottimisti sul fatto che Ucraina e Russia troveranno un denominatore comune", ha concluso Dodon. (Moc)