Lombardia: Consiglio regionale approva Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022

- Con 55 voti a favore, sette contrari e un astenuto, questa mattina l'Aula di Palazzo Pirelli ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 per il funzionamento del consiglio regionale. Il documento (relatrice la Vice Presidente leghista del Pirellone Francesca Brianza), conferma la virtuosità dell'assemblea lombarda, che costa sempre meno ai cittadini senza tagliare i servizi, ma anzi aumentandoli così come le risorse destinate a eventi e approfondimenti utili a fare della sede dell'istituzione regionale un autentico punto di riferimento per la società. "Come da indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, che ha approvato all'unanimità questo provvedimento lo scorso 28 ottobre – ha sottolineato Brianza - sono molte le attività in divenire che vedranno il Pirelli nella sua centralità e nella sua importanza, sempre più aperto, sempre più disponibile, sempre più trasparente nei confronti della gente e delle associazioni, sempre più disposto a rispondere alle istanze che arrivano dall'esterno e che qui devono e possono trovare accoglimento. Per il 2020, tra le numerose iniziative in programma, si terranno molti eventi celebrativi dei cinquant'anni di Regione Lombardia e dei sessant'anni del Palazzo Pirelli". (segue) (Com)