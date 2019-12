Lombardia: Consiglio regionale approva Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 (2)

- Un Ente con i conti i regola, che guarda al futuro, partendo anche dai tanti giovani ai quali vengono offerte importanti opportunità formative per entrare nel mondo del lavoro. "Vorrei sottolineare – ha messo in evidenza Brianza nella sua relazione - l'impegno che il Consiglio regionale ha preso e continua a sostenere nei confronti dei giovani con l'obiettivo di avvicinarli sempre di più all'Istituzione. Infatti attualmente oltre trenta tirocinanti stanno svolgendo tirocini curriculari ed extracurriculari presso la nostra sede di Milano e presso la sede di Bruxelles". La numero due di Palazzo Pirelli, oltre ad aver garantito che "nel corso della gestione, si procederà a un costante monitoraggio della spesa all'atto dell'assunzione degli impegni per garantire il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica", ha ricordato "che sullo schema di bilancio in esame è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso l'11 novembre 2019, che ha sancito la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità delle previsioni di bilancio". (segue) (Com)