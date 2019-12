Lombardia: Consiglio regionale approva Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri di questo bilancio, oltre a confermare lo sforzo del Consiglio verso il contenimento delle spese, senza riduzione delle funzioni, ci rendono consapevoli della molteplicità e della varietà delle iniziative promosse – ha sottolineato il Vice Presidente del Consiglio, Carlo Borghetti - . Due le finalità che perseguiamo: dare un supporto adeguato alle strutture e sostenere le attività rivolte a studenti e cittadini, come il programma per le scuole, i concerti musicali, gli eventi legati al Palazzo aperto". Borghetti ha, inoltre, ricordato gli sforzi che porteranno Palazzo Pirelli a essere nel 2020 plastic free, "pur confermando una spesa pro capite di 2,42 euro a residente, la più bassa in tutta Italia". "Un modello virtuoso che rispecchia uno stile nell'uso delle risorse". Così il Presidente della Commissione consiliare Bilancio, Marco Alparone (FI), ha commentato il provvedimento ricordando che "l'impronta del Consiglio va nella direzione di un rapporto aperto e trasparente verso i cittadini. Anche l'estensione della riduzione dei vitalizi ai consiglieri delle passate legislature va nel senso di un comune sforzo per il bene comune". (segue) (Com)