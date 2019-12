Lombardia: Consiglio regionale approva Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 (4)

- Contrarietà al provvedimento è stata espressa dal capogruppo del M5S, Marco Fumagalli, che ha motivato il voto contrario per il mancato sostegno alla manifestazione del Gay Pride, richiesto da un ordine del giorno promosso dai penta stellati, ma bocciato dall'Assemblea. Nel corso della discussione è stato approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle relativo all'integrazione delle sezioni regionali della Corte dei Conti con due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Pollice verso invece a un odg penstastellato che impegnava l'Ufficio di Presidenza ad attivarsi affinché in occasione dell'edizione 2020 del Milano Pride la facciata di Palazzo Pirelli fosse illuminata con una scritta a sostegno della manifestazione. (Com)