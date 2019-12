Migranti: Istat, prevalenza maschile degli arrivi in Italia

- Nel 2018 la popolazione migrante iscritta in anagrafe ha evidenziato, nel complesso, un lieve squilibrio di genere a favore degli uomini (56%). Questo rapporto di composizione è stato differenziato a seconda delle cittadinanze dei migranti. Questi sono stati i dati riportati dall’Istat nel suo report sulle iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche della popolazione residente riferiti all’anno 2018. In generale, gli immigrati con passaporto europeo sono stati in prevalenza donne (53%) grazie al contributo delle migranti ucraine, rumene e albanesi che hanno avuto un’incidenza rispettivamente pari al 70%, al 59% e al 52%. I migranti africani sono stati in maggioranza uomini (70%): considerando i singoli paesi, lo sono stati in maniera quasi esclusiva i gambiani e maliani (98%), in larga maggioranza i senegalesi e nigeriani (rispettivamente 82% e 67%). Ha fatto eccezione, per il continente africano, il flusso di migranti marocchini che, nel 55% dei casi, è stato composto da donne. Anche le immigrazioni dei cittadini asiatici sono state prevalentemente composte da uomini (oltre il 75% delle iscrizioni dall’estero di bengalesi e pakistani). Nel 2018, secondo quanto riportato dall’istituto, oltre la metà delle iscrizioni dall’estero si è concentrata nella fascia di età 18-40 anni (60%), l’età media delle donne immigrate è stata di 32,3 anni contro 28,7 degli uomini. Sotto i 40 anni gli uomini sono stati più numerosi delle donne (rispettivamente, 45% e 31% sul totale degli iscritti dall’estero) mentre nelle classi di età più mature (40 anni e oltre) è accaduto il contrario (10% uomini contro 13% donne). Anche l’età media della popolazione migrante, così come il genere, ha visto differenze in base alla cittadinanza. I più giovani sono stati gli immigrati africani (età media 25,4 anni), seguiti dagli asiatici (27 anni). L’età media più elevata, invece, si è osservata nei flussi in ingresso dei cittadini europei e degli immigrati americani e dell’Oceania (rispettivamente 33,2 e 33,5 anni). (Ren)