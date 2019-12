Migranti: Ong, 3.545 tunisini entrati illegalmente in Italia nel 2019

- Almeno 3.545 cittadini tunisini sono riusciti a raggiungere illegalmente le coste dell’Italia nel corso del 2019. Lo ha annunciato oggi Romdhan Ben Amor, responsabile delle comunicazioni del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, in una conferenza stampa indetta a Tunisi. Il 21 per cento degli emigranti tunisini è minorenne, mentre le donne sono il 9,8 per cento, ha aggiunto Ben Amor. Nello stesso periodo, secondo il portavoce, le autorità tunisine hanno contrastato 4.625 tentativi di emigrazione verso le coste europee. Il numero dei tunisini annunciato da Ben Amor è molto più alto rispetto alle tabelle del ministero dell’Interno italiano, secondo cui 2.654 tunisini sarebbero sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno fino al 16 novembre. Questo dato, tuttavia, potrebbe non comprendere i migranti per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione, pari a 2.259 secondo l’ultimo aggiornamento del Viminale. Le tabelle del ministero dell’Interno, inoltre, non includono gli sbarchi autonomi che portano in Italia veri e propri “fantasmi” che non chiedono asilo politico e non vogliono farsi identificare. Quantificarli è impossibile: le stime vanno da qualche centinaio a poco più di un migliaio. (Tut)