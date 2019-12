Lombardia: Beccalossi (Misto), in bilancio cure gratis a volontari protezione civile

- I volontari della protezione civile lombarda non pagheranno più le spese per le cure in pronto soccorso in caso di infortunio durante il servizio. Un segno di civiltà e rispetto per chi risponde sempre in caso di bisogno e dimostra ogni giorno il cuore di tutti i lombardi". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto, esprimendo soddisfazione per la votazione all'unanimità di un emendamento da lei presentato al Collegato al Bilancio regionale, che estende l'esonero della compartecipazione alle spese sanitarie per l'accesso al pronto soccorso ai volontari della protezione civile, categoria che si aggiunge agli operatori delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale. (segue) (Com)