Lombardia: Beccalossi (Misto), in bilancio cure gratis a volontari protezione civile (2)

- Nel dettaglio, l'emendamento è esteso alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'evento traumatico. "Ancora una volta –prosegue Viviana Beccalossi- Regione Lombardia dimostra buon senso e sensibilità per chi come le donne e gli uomini delle forze dell'ordine rischia con il proprio lavoro per la collettività, ma anche per le migliaia di volontari che rispondono presente quando l'emergenza chiama, come è successo a l'Aquila, nel terremoto dell'Emilia e in altre decine di casi, sempre e comunque a prescindere da dove ci sia bisogno". (Com)