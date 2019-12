Whirlpool: S. Palmieri, nuovo progetto per rilancio stabilimento di Carinaro (Ce)

- Questa mattina alla Whirpool di Carinaro (Ce), l'assessore al Lavoro e alle Risorse umane della Regione Campania Sonia Palmeri ha incontrato i lavoratori, le rsu e i dirigenti aziendali, per un confronto sulle prospettive future del sito produttivo e lo scambio di auguri. In merito l'assessore ha dichiarato: "Lo stabilimento di Carinaro è stato interessato dal 2015 da un profondo processo di riorganizzazione aziendale, durante il quale la Regione Campania ha fatto la sua parte siglando un accordo di programma, evitando in tal modo la chiusura dello stabilimento. Teniamo duro ci sarà un nuovo progetto aziendale che punterà ad assorbire i 120/130 esuberi. Noi, come abbiamo sempre fatto dal 2015 siamo al fianco dei lavoratori e delle imprese che, pur subendo contrazioni di mercato, ci garantiscono la volontà di mettere in campo un percorso di ripresa e rilancio". "Solo a queste condizioni - ha concluso Palmieri - la Regione Campania fa da supporto con risorse, strumenti e misure che salvaguardino l'occupazione". (Ren)