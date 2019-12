Legge Bilancio: Calabria (FI), bene stop a norma cannabis light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‪”Dove non arriva buonsenso, per fortuna arrivano le regole parlamentari. La liberalizzazione della vendita di Cannabis light inammissibile per estraneità di materia. La salute dei giovani non si baratta per le coperture della manovra. Bene lo stop alla norma”. Lo ha scritto su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.(Com)