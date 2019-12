Uruguay: presidente eletto Lacalle Pou presenta oggi futura squadra di governo (5)

- Dalla danza di nomi che vengono considerati per il futuro gabinetto si è già tirato fuori per decisione propria Guido Manini Rios, ex candidato e leader del partito ultra nazionalista Cabildo Abierto. Lo ha annunciato lo stesso Manini al termine di una riunione con Lacalle Pou. "Non sarò ministro, sono stato eletto senatore e sarò senatore", ha dichiarato. La decisione dell'ex capo di stato maggiore dell'esercito, protagonista anche di un polemico episodio in campagna elettorale, libera ad ogni modo il futuro presidente di una presenza potenzialmente scomoda nel gabinetto e sposta l'equilibrio politico del prossimo governo più verso il centro. Lacalle Pou ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre con il 48,87 per cento dei voti, rispetto al 47,35 per cento raccolto dal candidato del Frente Amplio, Daniel Martinez. (Abu)