Difesa: Repubblica ceca, siglato contratto per due nuovi aerei C-295

- Il ministero della Difesa ha firmato un contratto per la fornitura dei due nuovi aerei da trasporto tattico C-295 alle forze armate. È quanto annunciato dal ministro della Difesa ceco, Lubomir Metnar, secondo cui è stato siglato anche un altro accordo per la modernizzazione di quattro velivoli già in dotazione. "Le forze armate della Repubblica Ceca hanno bisogno di espandere le capacità dell'Aeronautica militare", ha dichiarato il ministro Metnar. Secondo lui il velivolo, prodotto da Airbus, non solo serve per addestrare e trasportare materiale ma anche funzionari statali. L'acquisto dei nuovi due aerei contribuirà pertanto in modo significativo all'espansione della capacità di trasporto di aeromobili militari, ha aggiunto Metnar prima di firmare il contratto. Per i nuovi aerei il ministero della Difesa pagherà circa 1,94 miliardi di corone (circa 76 milioni di euro), mentre le attività di modernizzazione costeranno 360 milioni di corone (circa 14 milioni di euro).(Vap)