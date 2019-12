Polonia: Commissione Ue, sì ad aiuti riduzione rumore trasporto ferroviario merci

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, un regime di aiuti a sostegno della riduzione del rumore del traffico ferroviario di merci in Polonia. Lo ha reso noto la Commissione europea. L'aiuto ha un budget complessivo di 234 milioni di euro. Sarà concesso attraverso un rimborso fino al 50 per cento del costo di equipaggiamento dei vagoni merci ferroviari che operano in Polonia, che sono stati messi in circolazione prima del primo gennaio 2015, con blocchi dei freni meno rumorosi. Questo adattamento consentirà ai carri più vecchi di avere emissioni di rumore più basse. Il regime è aperto a tutte le compagnie ferroviarie e ai proprietari di vagoni nello Spazio economico europeo che sono iscritti nel registro nazionale polacco dei veicoli e che gestiscono il trasporto merci sulla rete ferroviaria polacca. L'aiuto sarà concesso a condizioni non discriminatorie. La Commissione ha ritenuto che la misura fosse necessaria in quanto, in assenza del sostegno, le compagnie ferroviarie e i proprietari di vagoni merci esistenti non avrebbero incentivi sufficienti per effettuare l'adeguamento. Su questa base, la Commissione ha concluso che la misura è compatibile con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie. (Beb)