Roma: Dureghello su Marione, satira su Auschwitz è pericolosa, spero termini collaborazione con Comune

- "Fare satira utilizzando Auschwitz è un errore pericoloso. Non si può relativizzare la Memoria per fini politici sopratutto quando ci si assume la responsabilità di produrre materiale per gli studenti. Spero che la collaborazione con il Comune termini quanto prima". Così su Twitter la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello commentando la vignetta del disegnatore Marione in cui l'Unione europea viene raffigurata come il cancello di Auschwitz. Marione cura a titolo gratuito per il comune di Roma una campagna di sensibilizzazione civica promossa insieme alla sindaca Virginia Raggi nelle scuole capitoline. (Rer)