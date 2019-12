Ue: Commissione approva regimi sostegno trasporto marittimo a Cipro, Danimarca, Estonia, Polonia e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, cinque regimi riguardanti l'introduzione di una tassa sul tonnellaggio e un regime di marittimi in Estonia, il prolungamento di una tassa sul tonnellaggio e un regime di marittimi a Cipro, l'introduzione di un nuovo regime marittimo in Polonia, il prolungamento e l'estensione di un regime marittimo in Danimarca, e il prolungamento di un regime marittimo in Svezia. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha valutato i cinque regimi in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare i suoi orientamenti sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi (gli "orientamenti marittimi") e ha stabilito che tutti i regimi sono in linea con la sua interpretazione degli orientamenti marittimi. Per quanto riguarda i regimi di imposta sul tonnellaggio in Estonia e Cipro, la Commissione ha riscontrato che i regimi rispettano le norme che limitano la tassazione del tonnellaggio alle attività e alle navi ammissibili. (segue) (Beb)