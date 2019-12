Ue: Commissione approva regimi sostegno trasporto marittimo a Cipro, Danimarca, Estonia, Polonia e Svezia (2)

- Inoltre, per quanto riguarda la tassazione dei dividendi degli azionisti, la Commissione ha riscontrato che sia i regimi di imposta sul tonnellaggio estoni che ciprioti assicurano che gli azionisti delle compagnie di navigazione siano trattati allo stesso modo degli azionisti di qualsiasi altro settore. Per quanto riguarda i regimi marittimi in Estonia, Cipro, Polonia, Danimarca e Svezia, la Commissione ha riscontrato di aver accettato di applicare i benefici del rispettivo regime a tutte le navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro dell'Ue o See. La Commissione ha concluso che i regimi sono in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in quanto contribuiranno alla competitività del settore del trasporto marittimo dell'Ue e incoraggeranno la registrazione delle navi in ​​Europa, preservando al contempo gli elevati standard sociali, ambientali e di sicurezza dell'Europa e garantendo condizioni di parità. (Beb)