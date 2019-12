Repubblica Ceca: da Fondo coesione Ue 223 milioni di euro per trasporto ferroviario

- La Commissione europea ha approvato un investimento di oltre 223 milioni di euro dal Fondo di coesione per l'acquisto di 36 unità elettriche per il trasporto ferroviario di passeggeri ad alta velocità nella Moravia meridionale, in Repubblica Ceca. Lo si apprende dalla Commissione europea. Questi nuovi vagoni, che contano più di 10 mila posti, sostituiranno i veicoli obsoleti e vecchi, offrendo ai passeggeri viaggi più sicuri, più veloci e più comodi. "Questo tipo di progetti è fondamentale per motivare i cittadini a scegliere modi di viaggiare più verdi e sicuri. Sono felice che la politica di coesione stia aiutando i cechi a beneficiare di servizi ferroviari moderni, più confortevoli ed efficienti, contribuendo nel contempo alla realizzazione del Green Deal europeo", ha dichiarato il commissario europeo per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira. Il sostegno della politica di coesione dell'Ue alla Repubblica Ceca per migliorare i servizi di trasporto ammonta a oltre 6,7 miliardi di euro durante il periodo di bilancio Ue 2014-2020. (Beb)