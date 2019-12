Hong Kong: nella notte nuovi violenti scontri tra manifestanti e polizia

- La scorsa notte, dopo due settimane di relativa calma, la polizia di Hong Kong ha ripreso l'uso di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, in seguito ad atti vandalici compiuti ai danni d ristoranti e negozi filo-cinesi da frange radicali. Il lancio dei gas lacrimogeni è avvenuto ieri a Mong Kok, dove si è svolta una manifestazione. Secondo quanto riferito dai media locali, un giovane reporter della Baptist University è stato ferito all'occhio. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni a Nathan Road e in altre aree di Kowloon. Gruppi di manifestanti hanno inoltre lanciato pietre e vandalizzato un ingresso della metropolitana. (segue) (Cip)