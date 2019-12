Hong Kong: nella notte nuovi violenti scontri tra manifestanti e polizia (2)

- Durante il giorno la polizia è intervenuta per bloccare alcuni sit-in che hanno avuto luogo in almeno sette centri commerciali nella zona. A Shatin, nella New Town Plaza, la polizia ha usato spray urticanti e ha effettuato alcuni arresti. Tra questi anche due adolescenti della scuola secondaria. Alcuni militanti mascherati hanno vandalizzato i ristoranti della catena Maxim, che sono diventati una preda abituale, dopo che la figlia del proprietario ha criticato le manifestazioni a favore della democrazia. Il movimento continua a sostenere le sue "cinque richieste", compreso l'avvio di un'indagine indipendente sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia e l'attuazione del suffragio universale sul territorio di Hong Kong. Nella giornata di ieri a Tamar Park, migliaia di persone hanno invece manifestato a favore delle operazioni di polizia in Cina e Hong Kong. In opposizione, è iniziato uno sciopero di tre giorni da parte degli assistenti sociali a Edinburgh Place a favore delle "cinque richieste". (Cip)