Legge Bilancio: Damiani (FI), governo non sterilizza clausole e ammette sua fine

- "Questa è una manovra che aumenta le tasse per gli italiani e in cambio restituisce solo debiti per i cittadini". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, relatore di minoranza sulla manovra, nel corso del suo intervento a palazzo Madama. "Governo e maggioranza vogliono addolcire una manovra amara per gli italiani grazie a un nuovo indebitamento, ma è falso - ha aggiunto l'esponente di FI - che siano state sterilizzate le clausole di salvaguardia che invece sono state spostate al 2022 quando aumenteranno fino a 26 miliardi. Questo esecutivo, quindi, oggi smentisce la sua ragione di vita scegliendo di aumentare le tasse ai cittadini. Per aiutare questo Paese a crescere bisogna aggredire in maniera decisa la spesa pubblica, che in un'epoca di grande digitalizzazione come quella attuale non può continuare a crescere come venti anni fa e soprattutto serve un netto taglio della pressione fiscale. L'Italia ha bisogno di nuove regole di bilancio - ha concluso Damiani - a partire dal tetto alle tasse che deve essere inserito in Costituzione". (Rin)