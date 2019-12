Ue: Eurostat, costo lavoro in aumento del 2,6 per cento nel terzo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del lavoro orario è aumentato del 2,6 per cento nell'area euro e del 3,1 per cento nell'Unione europea a 28 nel terzo trimestre del 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dai dati resi pubblico oggi dall'Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2019, il costo del lavoro orario è aumentato rispettivamente del 2,8 per cento e del 3,2 per cento. Due i motivi che hanno portato alla crescita del costo del lavoro: i salari e i costi non salariali. Per quanto riguarda il primo caso nell'area euro, il costo dei salari e delle retribuzioni per ore lavorate e la componente non salariale sono cresciute del 2,6 per cento nel terzo trimestre del 2019 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2019, le variazioni annue sono state rispettivamente del 2,8 per cento e del 2,9 per cento. Nell'Ue a 28, i costi delle retribuzioni orarie sono aumentati del 3,2 per cento e la componente non salariale è aumentata del 2,7 per cento nel terzo trimestre del 2019. Nel secondo trimestre del 2019, le variazioni annue sono state rispettivamente del 3,3 per cento e 3 per cento. (segue) (Beb)