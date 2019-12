Ue: Eurostat, costo lavoro in aumento del 2,6 per cento nel terzo trimestre 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2019 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il costo del lavoro orario nell'area euro è aumentato del 2,9 per cento nell'industria, del 2,3 per cento nell'edilizia, del 2,5 per cento nei servizi e del 2,6 per cento nell'economia non commerciale. Nell'Ue a 28, il costo del lavoro all'ora è cresciuto del 3,3 per cento nell'industria, del 3,2 per cento nelle costruzioni, del 3,1 per cento nei servizi e del 2,9 per cento nell'economia non commerciale. Nel terzo trimestre del 2019, gli aumenti annuali più elevati del costo del lavoro orario per l'intera economia sono stati registrati in Romania (13,2 per cento) e Bulgaria (10 per cento) mentre gli aumenti più bassi sono stati registrati in Lussemburgo (0,3 per cento) e Finlandia (0,4 per cento). (Beb)