Terrorismo: vertice G5 Sahel, leader regionali chiedono maggiore cooperazione internazionale

- I capi di Stato e di governo dei paesi che fanno parte dell'alleanza militare G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger), riuniti ieri a Niamey in un vertice straordinario, hanno sollecitato un maggiore sostegno e cooperazione internazionale per proseguire la lotta contro il terrorismo jihadista nella regione. "Questi attacchi senza fine compiuti da gruppi terroristici nella nostra regione ci ricordano non solo la gravità della situazione, ma anche l'urgenza di lavorare più da vicino insieme", ha detto il presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré parlando al summit convocato d'urgenza dopo l'attentato sferrato il 10 dicembre contro una base militare di Inates, nell’ovest del Niger, nel quale hanno perso la vita 71 militari nigerini. Sulla stessa linea anche il presidente nigerino Mahamadou Issoufou, che ha notato come la minaccia terroristica nei paesi del Sahel stia "peggiorando". I cinque leader hanno reso omaggio alle tombe dei 71 caduti in una cerimonia tenuta presso la base aerea di Niamey. (segue) (Res)