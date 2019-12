Terrorismo: vertice G5 Sahel, leader regionali chiedono maggiore cooperazione internazionale (2)

- L'attacco di martedì scorso a Inates è stato rivendicato dallo Stato islamico dell'Africa occidentale (Iswap). In una dichiarazione rilasciata sui propri canali di propaganda, il gruppo jihadista sostiene che nell'attacco sarebbero rimasti uccisi più di cento militari. In seguito all’attacco la presidenza francese ha annunciato il rinvio all’inizio del 2020 del vertice dei leader del G5 Sahel, inizialmente previsto ieri a Pau. La decisione, rende noto l’Eliseo in una nota, è stata presa in seguito ad un colloquio telefonico avvenuto ieri sera fra il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo nigerino Mahamadou Issoufou. “I due presidenti hanno dimostrato la loro determinazione a rimanere uniti di fronte alla minaccia dei gruppi terroristici e a ridefinire insieme, nelle prossime settimane, il quadro politico e operativo per agire per la sicurezza delle popolazioni e degli stati del Sahel”, si legge nella nota, secondo cui Macron ha espresso al suo interlocutore nigerino “il suo sostegno e la sua solidarietà” a seguito dell'attacco. (segue) (Res)