Terrorismo: vertice G5 Sahel, leader regionali chiedono maggiore cooperazione internazionale (3)

- Il vertice di Pau era stato convocato dallo stesso Macron per il 16 dicembre con l’intenzione da parte di Parigi di ridiscutere la sua presenza nella regione dopo la morte di 13 soldati militari francesi in seguito a una collisione fra due elicotteri nel quadro di un'operazione anti-jihadista condotta in Mali dalla missione Barkhane: l’incidente, secondo lo Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), sarebbe avvenuto in seguito ad un agguato contro i militari francesi, tuttavia lo Stato maggiore dell’esercito francese ha finora respinto questa versione. Parlando a margine del vertice Nato degli scorsi 3 e 4 dicembre a Londra, Macron ha chiesto agli omologhi dei paesi membri del G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger) di partecipare ad una riunione strategica a Pau, nel sud della Francia, chiedendo loro di “chiarire e formalizzare”, davanti alla Francia e alla comunità internazionale, “la loro richiesta” di sostegno alla lotta anti-jihadista. “Vogliono la nostra presenza? Hanno bisogno di noi? Voglio risposte chiare e risolute a queste domande”, ha detto il capo dello Stato francese. (segue) (Res)