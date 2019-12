Giustizia: Costa (FI), discutere in Aula Camera pdl per cancellare stop prescrizione

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, afferma che "oggi ci sarà un vertice di maggioranza per decidere come procedere sullo stop alla prescrizione targato Bonafede che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020. Il Pd si accuccerà ai piedi di Bonafede, e non ci sarà nessun rinvio. I dem sbandiereranno come grandi conquista, qualche sbiadita proposta, futura ed incerta, ben distante dalla prescrizione processuale. Sono mesi che tutti conoscono questo esito, nonostante il Pd abbia avanzato minacce, che solo i più ingenui ritenevano credibili. Tanto che già il 2 ottobre scorso - aggiunge il parlamentare in una nota - scrivevamo che 'il Pd digerirà l'entrata in vigore della riforma della prescrizione il 1 gennaio 2020, e si rimangerà il voto contrario a questa norma'. Le convinzioni lasceranno spazio alle convenienze e le tesi forcaiole di Bonafede prevarranno. Probabilmente, per gettare fumo negli occhi, e giustificare la retromarcia, i democratici si inventeranno qualche gioco di parole, ma il risultato sarà sotto gli occhi di tutti: processi eterni, dietrofront del Pd, inefficienze dello Stato scaricate sui cittadini. Abbiamo previsto esattamente ciò che sta accadendo. Ora - prosegue Costa - resta un'unica speranza. Che venga discussa in Aula alla Camera la nostra proposta di legge per cancellare lo stop alla prescrizione. Lo chiediamo da settimane e troviamo nel presidente Fico un muro invalicabile a tutela della maggioranza, che ovviamente si spaccherebbe. Insisteremo ed utilizzeremo ogni strumento parlamentare per ottenerlo".(Com)