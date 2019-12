Roma: scooter in fiamme, chiusa la galleria Giovanni XXIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scooter in fiamme all'interno della galleria Giovanni XXIII. Questa mattina, verso le 8.40, nella galleria in direzione via del Foro italico, uno scooter Kymco ha tamponato un'automobile. Nello scontro il motociclo ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente poco dopo dai Vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il gruppo Monte Mario della Polizia locale di Roma Capitale che ha provveduto alla chiusura della galleria in direzione stadio. Non ci sarebbero feriti. La viabilità della zona, invece, ha risentito dell'accaduto: lunghe le file sulla via Trionfale verso il centro della città. (Rer)