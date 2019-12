Finestra sul mondo: Onu, fallimento di Cop25 su regole per mercato CO2

- Non sono bastati due giorni in più di lavoro per riuscire a chiudere il vertice delle Nazioni Unite sul clima (Cop25) con un accordo che potesse soddisfare le premesse del vertice di Madrid. I negoziatori sono stati solo in grado di accordarsi su una debole richiesta ai paesi di compiere sforzi più ambiziosi contro il cambiamento climatico, ma hanno dovuto rinviare di nuovo lo sviluppo dell'articolo dell'accordo di Parigi relativo ai mercati del biossido di carbonio, data l'impossibilità di concordare sul testo. La questione sarà affrontata nel prossimo vertice, che si terrà a Glasgow a novembre 2020. "È triste che non siamo riusciti a raggiungere un accordo finale, eravamo così vicini", ha detto Carolina Schmidt, il ministro cileno dell'Ambiente che ha ricoperto il ruolo di presidente di questo vertice. Entro fine 2020 i paesi dovranno presentare nuovi Piani nazionali per non superare la soglia fatidica, ovvero 2 gradi sopra la temperatura media terrestre pre-industriale, da abbassare a 1,5 gradi secondo gli studi scientifici, per evitare il punto di non ritorno. Durante il vertice solo 84 paesi si sono impegnati a presentare piani più severi nel 2020, come ripetutamente richiesto dalle Nazioni Unite. Nell'ambito di tale impegno vi sono Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Il problema è rappresentato da Usa, Cina, India e Russia (che insieme rappresentano circa il 55 per cento delle emissioni globali di gas serra), paesi che non hanno dato segni durante questo appuntamento di voler essere più ambiziosi. (Sit)