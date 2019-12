Finestra sul mondo: Germania-Israele, ambasciatore Issacharoff difende rappresentante all'Onu Heusgen da accuse antisemitismo

- L'ambasciatore israeliano a Berlino, Jeremy Issacharoff, ha difeso il rappresentante permanente della Germania all'Onu, l'ambasciatore Christoph Heusgen, dalle accuse di antisemitismo che gli sono state rivolte dal Centro Simon Wiesenthal di Los Angeles. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Issacharoff ha affermato: “A volte, possiamo avere delle divergenze sulle questioni politiche, ma ciò non significa che se qualcuno non è d'accordo con noi è antisemita”. L'ambasciatore israeliano a Berlino ha aggiunto: “Penso che si debba essere molto attenti prima di apporre un'etichetta sulle persone, specie quando si tratta di accuse di antisemitismo”. Il 13 settembre scorso, il Centro Simon Wiesenthal ha annunciato di aver inserito l'ambasciatore Heusgen al settimo posto del proprio elenco delle 10 peggiori dichiarazioni antisemite del 2019. La decisione si basa sul fatto che, durante la seduta del Consiglio di sicurezza dell'Onu del 26 marzo scorso, Heusgen ha paragonato i lanci di razzi contro Israele da parte del movimento palestinese Hamas alla costruzione degli insediamenti ebraici nei Territori palestinesi. Nella sua difesa di Heusgen, Issacharoff ha dichiarato di conoscere personalmente l'ambasciatore tedesco all'Onu da quando era consigliere diplomatico del cancelliere Angela Merkel, incarico ricoperto dal 2005 al 2017. L'ambasciatore israeliano a Berlino ha inoltre affermato di aver lavorato con Heusgen su “questioni strategiche per la sicurezza di Israele” in quel periodo. Per Issacharoff, le divergenze politiche tra Israele e Germania “non devono essere affrontate sul piano personale”. Diversamente, ha osservato Issacharoff, “dobbiamo continuare a discuterne e accuse veramente del tutto inopportune” come quelle di antisemitismo rivolte all'ambasciatore Heusgen “rendono la discussione soltanto più difficile”. (Sit)