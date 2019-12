Finestra sul mondo: Credito, un'acquisizione di Commerzbank è ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conclusi senza esito i negoziati con Deutsche Bank per una fusione, Commerzbank (Coba) potrebbe ancora essere acquisita da un concorrente nel prossimo futuro. È quanto sostiene il quotidiano “Handelsblatt”, che ricorda come nel 2018 Coba abbia realizzato un utile di 865 milioni di euro, corrisponde a “un misero rendimento del capitale del 3,4 per cento”. Nei prossimi anni, la redditività dell'istituto di credito tedesco “on aumenterà in maniera significativa”. Tuttavia, Coba punta a un rendimento di oltre il 4 per cento entro il 2023. Alcuni investitori “non ritengono che questo sia un modello di attività sostenibile e sarebbero aperti a vendere” la banca. Secondo “Handelsblatt”, i tagli al personale e la cessione di M-Bank, controllata di Coba in Polonia, renderanno l'istituto di credito tedesco “più snello e più digeribile come obiettivo di un'acquisizione”. Inoltre, Coba ha un valore di mercato “relativamente economico”, a oggi pari a circa sei miliardi di euro. Per Coba sarebbero quindi possibili tre scenari. In primo luogo, una fusione con Deutsche Bank. Sebbene venga attualmente esclusa dall'amministratore delegato di Coba, Martin Zielke, tale operazione avrebbe “un enorme potenziale di risparmio e sarebbe sostenuta dal governo federale, che vuole le banche tedesche più grandi e più forti affinché siano in grado di sostenere meglio l'economia della Germania in tutto il mondo”. Secondariamente Coba potrebbe essere acquisita da banche europee come l'italiana Unicredit o l'olandese Ing che, secondo “Handelsblatt”, hanno ripetutamente manifestato interesse per l'istituto di credito tedesco. Infine, Coba potrebbe rompere il modello del sistema bancario tedesco fondato su banche private, pubbliche e cooperative, rilevando le casse di risparmio o sostenendole come istituto centrale in transazioni che non possono gestire in autonomia come i prestiti di grandi dimensioni. (Sit)