Finestra sul mondo: Francia, Macron risale nei sondaggi

- Il presidente francese Emmanuel Macron a dicembre guadagna due punti nell'opinione publica e risale al 30 per cento, dopo aver perso 5 punti a novembre. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, riportando i risultati di un sondaggio condotto dall'istituto Elabe. Il capo di Stato riguadagna terreno dopo che il governo ha presentato le misure contenute all'interno della riforma delle pensioni. In particolare, il titolare dell'Eliseo ottiene 4 punti tra gli elettori di destra, che alle elezioni presidenziali del 2017 hanno votato per il candidato del Front National (oggi Rassemblement National), Marine Le Pen, e per François Fillon, candidato dei Repubblicani. Risale anche il primo ministro, Edouard Philippe, che ottiene 4 punti e raggiunge il suo presidente al 30 per cento. Anche il capo del governo risale tra gli elettori di destra, arrivando a guadagnare 10 punti tra i simpatizzanti di Fillon. Questa tendenza prova che la riforma delle pensioni è vista di buon occhio sopratutto dai sostenitori dei Repubblicani e del Rassemblement National. Una notizia che mette in difficoltà il governo, visto che più volte ha sottolineato il carattere equilibrato del suo progetto (Sit)