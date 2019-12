Finestra sul mondo: Francia, riforma pensioni: braccio di ferro tra governo e Cfdt

- In vista dello sciopero generale indetto dai sindacati per il 17 dicembre contro la riforma delle pensioni, il governo francese continua il braccio di ferro con la Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), il sindacato riformista che ha deciso di partecipare alla mobilitazione dopo gli annunci fatti dal primo ministro Edouard Philippe. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che la Cfdt è contraria alla creazione di una “età di equilibrio” che fissa a 64 anni l'età necessaria per il raggiungimento della pensione piena. In un'intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Parisien”, il premier Edouard Philippe ha messo in guardia i lavoratori che partecipano agli scioperi in vista delle festività natalizie. “Non credo che i francesi accetterebbero che alcuni possano privarli di questo momento”, ha detto il premier. Il segretario generale della Cfdt, Laurent Berger, ha dichiarato al settimanale “Le Journal de Dimanche” di non volere il blocco dei trasporti a Natale ma ha confermato la richiesta di ritirare la misura sulla “età di equilibrio”. “Non è un gioco di posizioni, è na questione di giustizia sociale”, ha detto Berger. Da sindacato fanno sapere che allo sciopero generale aderiranno molti lavoratori appartenenti al settore privato. (Sit)