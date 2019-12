Finestra sul mondo: Regno Unito, Johnson vuole investire miliardi nel nord dell'Inghilterra e nel Galles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson intende investire miliardi di sterline in quelle aree del nord dell'Inghilterra e del Galles dove, alle elezioni anticipate tenute nel Regno Unito il 12 dicembre scorso, gli elettori hanno votato in massa per il suo Partito conservatore, garantendone la vittoria. Lo scrive il quotidiano economico "Financial Times", anticipando quanto Johnson dirà oggi ai nuovi parlamentari Tory che ha convocato a Londra appositamente per presentare la sua politica "One Nation" ("Una nazione") per la riunificazione del Regno Unito, diviso dal dibattito sulla Brexit. In sostanza, Johnson illustrerà il piano di rilancio economico e sociale di quelle zone operaie del Regno Unito che la ripresa ha lasciato indietro, investendo 100 miliardi di sterline in 5 anni per finanziare la costruzione di nuove infrastrutture soprattutto nei trasporti ferroviari e stradali, ma anche per rilanciare i servizi sociali a cominciare dalla sanità e per migliorare il controllo dell'ordine pubblico attraverso un rafforzamento delle forze di polizia. (Sit)