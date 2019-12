Finestra sul mondo: Regno Unito, parte la corsa alla guida del Partito laburista

- Dopo la sconfitta subita alle elezioni anticipate tenute nel Regno Unito il 12 dicembre scorso, nel Partito laburista è già partita la corsa per la scelta del suo nuovo leader. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", la competizione difficilmente andrà come vorrebbe l'attuale leader del Labour, Jeremy Corbyn, il quale vorrebbe rinviare tutto alla prossima primavera per poter gestire la sua stessa successione. Nella giornata di ieri 15 dicembre, il "Guardian" ha pubblicato gli interventi di due esponenti dell'ala centrista e moderata del Labour, Jess Phillips e Lisa Nandy, entrambe critiche nei confronti di Corbyn e dei suoi alleati di estrema sinistra. Phillips e Nandy sono tra i pochi candidati del Partito laburista riusciti a confermare il proprio seggio nel nord dell'Inghilterra, la tradizionale roccaforte del partito in gran parte passata ai Tory, sancendo così la schiacciante vittoria del primo ministro Boris Johnson alle elezioni. Nella giornata di oggi, la dirigenza del Labour è passata al contrattacco avanzando la candidatura di Rebecca Long-Bailey, apertamente sponsorizzata dal "numero due" del partito e cancelliere dello Scacchiere nel "governo ombra" laburista, John McDonnell, e dal "ministro ombra" della Giustizia Richard Burgon. Contemporaneamente è partita una campagna di "colpi bassi". Come riferisce il quotidiano conservatore "The Telegraph", è filtrata l'indiscrezione secondo cui Emily Thornberry, tra i maggiori oppositori di Corbyn all'interno del Labour, avrebbe definito "stupidi" gli elettori del Nord che hanno abbandonato il partito. Thornberry ha smentito, ma la polemica sulla "arroganza" di certi esponenti laburisti ha già azzerato le sue ambizioni di sostituire Corbyn. (Sit)