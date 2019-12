Finestra sul mondo: Spagna, Sanchez incontra Casado e Arrimadas per sondare opzioni in caso di rottura con Erc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e e la Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) sono vicini ad un accordo sull'investitura di Pedro Sanchez ma il premier designato esplorerà le opzioni alternative con i rappresentanti del Partito popolare (Pp), Pablo Casado e di Ciudadanos, Inés Arrimadas (Cs), con i quali si incontra oggi al Congresso nel quadro del mandato ricevuto dal re Felipe VI. Sarà il primo incontro tra Sánchez e Arrimadas, che non si conoscono personalmente, dopo il passo indietro fatto dall'ex leader Cs, Albert Rivera, in seguito all'esito elettorale. Arrimadas, scrive il quotidiano “El Pais”, proporrà a Sanchez di rompere con Podemos e abbandonare i negoziati con Erc per tentare un accordo di 221 seggi tra Psoe, Pp e Cs. Pablo Casado, d'altra parte, andrà all'appuntamento con Sánchez per "lealtà istituzionale" e per ribadire ciò che ha già detto al re: ovvero che il Pp è un'"alternativa" al Psoe e che non faciliterà l'investitura del suo leader. Intanto, sul fronte dei negoziati tra Psoe ed Erc, la settimana che si apre sarà piena di ostacoli per chiudere l'accordo, poiché coincide con la decisione della Corte di giustizia dell'Ue sull'immunità di Oriol Junqueras, leader di Erc, e il congresso dei repubblicani, che si svolgerà nel fine settimana, in cui verrà decisa la strategia per il nuovo ciclo politico. (Sit)